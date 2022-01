Brasileiro do Gil Vicente continuará no Gil Vicente até final da época

Samuel Lino está a ser apontado como reforço do Atlético de Madrid, sendo que continuará no Gil Vicente até final da época, por empréstimo do clube espanhol.

O acordo está feito e leva o avançado brasileiro para os atuais campeões de Espanha no próximo verão. Entretanto, segundo as notícias avançadas este domingo, continuará ao serviço da equipa gilista até final da temporada.

Perante estas notícias, o Gil Vicente apenas confirma que Samuel Lino será jogador gilista até final desta época.