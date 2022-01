"Samuel Lino é um jogador de eleição e pode jogar em qualquer clube"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao encontro com o Benfica.

Ricardo Soares disse que conta com a presença do jovem extremo Samuel Lino, cobiçado, por exemplo, pelo Atlético de Madrid, para o encontro de quarta-feira, no Estádio da Luz, a contar para a jornada 20 da liga Bwin.

Em reposta a O JOGO, esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador do Gil Vicente foi claro: "Garantia da Direção de que ele não sai até final da época? Estou a contar com o Samuel Lino para o jogo de quarta-feira".

Ainda sobre o atacante brasileiro, de 22 anos de idade, Soares acredita plenamente nas suas capacidades para jogar noutros patamares: "Não tenho dúvidas nenhumas de que o Samuel Lino é um jogador de eleição, completamente diferenciado, pode jogar em qualquer clube. É forte no um contra um, taticamente é muito evoluído, aliado ao talento natural de um jogador desequilibrador, que pode praticamente ganhar um jogo".

Sobre o Benfica, o técnico desvalorizou o mau momento que atravessa, argumentando: "Nos últimos jogos, em termos exibicionais, pode não estar tão forte como já esteve, mas não nos podemos esquecer que o Benfica é sempre o Benfica. De nada vale o momento atual, cada jogo é único". Terminando com uma garantia: "Estamos muito motivados fazer um jogo positivo e que possamos trazer mais alguns pontos".