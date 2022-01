Samuel Lino dirige agradecimento duplo aos adeptos do Gil Vicente

Escolha dos adeptos, em votação promovida nas redes sociais do Gil Vicente, como o melhor em campo no empate (1-1) frente ao Boavista, na jornada passada da Liga Bwin, Samuel Lino fez um duplo agradecimento aos apoiantes: pelo prémio que recebeu, esta quarta-feira, e pela presença no campo do adversário.

"Quero agradecer aos que votaram e àqueles que foram ao Bessa, foi importantíssimo para nós. Este prémio de melhor em campo é para todos eles", afirmou o dianteiro, autor do golo do empate, aos 67', recentemente associado a reforçar o Braga.

O avançado brasileiro, em lançamento da receção ao Portimonense, no próximo domingo, avisou que o conjunto de Paulo Sérgio tem "muita qualidade" e que criará "grandes dificuldades", antevendo um "grande jogo" e garantindo, por outro lado, que os jogadores irão continuar a "respeitar" os adversários.