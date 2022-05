Samuel Lino despede-se do Gil Vicente: "O melhor ainda está para vir"

Avançado brasileiro é reforço do Atlético, a troco de 6,5 milhões de euros.

Em jeito de despedida, Samuel Lino fez o balanço das três épocas no Gil Vicente para agradecer, em especial, a Dito, que acreditou logo no talento do brasileiro e lhe dava muito conselhos, e a Vítor Oliveira, que o colocou a jogar profissionalmente pela primeira vez. Em entrevista ao canal do clube, o brasileiro não esqueceu que foi pelas mãos do Gil Vicente que chegou ao futebol europeu.

Sem esquecer também Ricardo Soares, Tiago Lenho (diretor desportivo) e Francisco Dias da Silva (presidente), Samuel Lino apontou baterias ao futuro, acreditando que ainda tem muito para dar ao futebol: "Esta foi uma grande época, estamos na história do clube e isso é muito bom. Mas ainda sou muito novo e acredito que posso fazer muito mais. Acho que o melhor ainda está para vir", avançou Samuel Lino, ele que apontou dois golos na primeira época no Gil Vicente, 11 na segunda e 14 na temporada que agora termina.

Recorde-se que o Atlético de Madrid vai pagar 6,5 milhões de euros ao Gil Vicente pelo avançado.