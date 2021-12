Samuel Lino com "mais" confiança para o "grande jogo" com o vizinho Famalicão

Brasileiro, que tornou a ser distinguido individualmente pelos fãs gilistas, está expectante quanto ao jogo da equipa na 13.ª jornada do principal campeonato

Samuel Lino, novamente eleito o homem do jogo pelos adeptos do Gil Vicente, dada a exibição no empate (2-2) com o Moreirense, na jornada passada da liga Bwin, disse que o prémio dá "sempre mais confiança" para melhorar os desempenhos em campo.

Um dos marcadores do Gil Vicente na visita a Moreira de Cónegos, o avançado apontou o foco ao próximo desafio: o dérbi minhoto com o Famalicão. No próximo domingo, o brasileiro acredita que se vai assistir a "um grande jogo" e espera que "os adeptos venham ao estádio" em grande número para apoiar a equipa.

Gil Vicente e Famalicão defrontam-se, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin, a partir das 18 horas, no Estádio Cidade de Barcelos. O árbitro será Rui Costa.