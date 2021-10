Samuel Lino aponta "cavalgada" contra o Portimonense como melhor golo

Samuel Lino, jogador do Gil Vicente

Criativo do Gil Vicente já apontou quatro golos esta época.

Samuel Lino, jovem extremo do Gil Vicente, de 21 anos, considerou, esta quinta-feira, em declarações ao canal do clube, que o melhor golo que apontou esta época foi contra o Portimonense, por ter "caminhado com a bola desde a defesa até ao ataque", numa partida em que a equipa de Barcelos venceu fora um concorrente direto na luta pela permanência.

No âmbito da habitual cerimónia de entrega do prémio de melhor em campo, escolhido dos adeptos, neste caso referente ao empate no Estoril, jogo em que "Samu" inaugurou o marcador e assistiu para o segundo golo, o avançado brasileiro admitiu que, devido ao facto de não ter passado pelo processo de formação futebolística, "tem aprendido e crescido a jogar", acrescentando que, embora prefira a posição de extremo, o "importante é estar lá dentro a ajudar", ele que já jogou a ponta de lança e a ala direito.

Esta é a terceira época de Samuel Lino em Barcelos, tendo marcado um total de 18 golos, quatro deles neste início de temporada.