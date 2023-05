"Saídas? Quando temos atletas que mostram este desempenho..."

Redação com Lusa

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, após a vitória por 1-0 na receção ao Casa Pia, este sábado, na 34.ª e última jornada da I Liga.

Análise ao jogo: "Foi um jogo muito parecido com outros em que tivemos controlo do jogo, mas sentimos algumas dificuldades perante um adversário que colocou muita gente atrás da linha da bola. Não é uma crítica ao Casa Pia, até porque várias equipas jogam connosco dessa forma, o que nos cria dificuldades ao estilo de jogo que queremos impor. Mas demos uma resposta forte e com equilíbrio."

Se foi a despedida para alguns jogadores do plantel: "É uma possibilidade, porque quando temos atletas que mostram este desempenho é natural que sejam atraídos por clubes de maior dimensão. Foi também importante termos valorizado vários jogadores."

Balanço da época: "Faço um balanço positivo do que conseguimos. Em alguns jogos, podíamos ter feito melhor em termos de resultados e, noutros, menos, podíamos ter uma melhor prestação. Mas o importante, mesmo nas fases menos boas, foi que demos sempre respostas positivas. Cheguei a pensar que podíamos ter olhado um pouco mais para cima [na tabela] mas o objetivo principal da manutenção foi garantido."