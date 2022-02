"Sabia há muito tempo que o Samuel Lino estava destinado a voos maiores"

ENTREVISTA - João Afonso não ficou surpreendido por o extremo ter sido contratado pelo Atlético de Madrid

Neste período, qual foi o jogador que mais o surpreendeu no Gil Vicente?

-Samuel Lino. Não que me tenha surpreendido pela qualidade, porque via que a tinha, mas pela forma como melhorou. Aprendeu muito rápido.

Contava que nesta fase ele já estivesse garantido como reforço de um clube como o Atlético de Madrid?

-Não sei se seria algo para já ou para mais tarde, mas sabia há muito tempo que ele estava destinado a voos maiores. Com a qualidade dele, merece tudo o que está a viver.