Rui Almeida e a derrota com o Sporting: É inglório não sair daqui com pontos"

Declarações do treinador do Gil Vicente, na zona de entrevistas rápidas, após o jogo no Estádio José de Alvalade, no qual a equipa gilista perdeu por 2-0 frente aos leões

Dois golos sofridos em pouco tempo: "Futebol é assim. Contra equipas grandes, cometem-se pequenos erros e acontecem golos. É inglório não tirar pontos deste jogo, naturalmente. Quando tudo parecia que íamos levar três, nem um levamos.

Resultado injusto: "Não costumo dizer que há resultados injustos. O Sporting marcou três golos e nós só um. Mas perante o panorama que aconteceu, tirando o ultimo golo, surgido de um erro individual, merecíamos mais. Há momentos críticos em que é preciso controlar bem e perceber que o Sporting ia colocar mais gente na área.

"Ficam 80 minutos em que nós estivemos bem, condicionamos a equipa do Sporting, tentamos jogar com bola, fizemos transições, tivemos diferentes conteúdos no mesmo jogo, disputado em casa do Sporting. É inglório não sair daqui pontos.

Voltar às vitórias: "Estamos numa caminhada. Vimos de jogos contra FC Porto e Sporting. Fizemos de tudo para pontuar. Cada jogo é um jogo e vamos tentar pontuar. No próximo, estaremos fortes para ficar com os três pontos."