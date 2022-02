Rúben Fernandes recebeu prémio de homem do jogo: "Trocava pela vitória"

O capitão de 35 anos apontou um dos dois golos que ditaram o empate do Gil Vicente, na última jornada, na receção ao Santa Clara.

Titular em todos os encontros esta época, Rúben Fernandes foi eleito o homem do jogo, numa votação a três, juntamente com Samuel Lino e Lucas Cunha, que aconteceu nas redes sociais do Gil Vicente.

"Partilho este prémio com toda a equipa, os barcelenses, os adeptos e toda a minha família", começou por avançar Rúben Fernandes, após receber o troféu, ao início desta tarde, na Torre Medieval, em pleno de centro histórico da cidade. No entanto, confessa que preferia outro prémio: "É sempre bom este reconhecimento dos adeptos, mas trocava o prémio pela vitória".

Aos 35 anos, Rúben Fernandes cumpre a terceira temporada no Gil Vicente, clube maior de uma cidade que "gosta do clube" e que tem "mostrado grande apoio à equipa".

Olhando já para a deslocação ao Boavista, domingo, Rúben Fernandes diz que a equipa tem trabalho afincadamente para regressar às vitórias: "Estamos a trabalhar com o mister para melhorar o que não fizemos bem no último jogo", rematou.