"Rúben Fernandes? Cheguei a dizer que ele e Tiba eram excelentes reforços"

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao jogo com o Famalicão.

O treinador do Gil Vicente prevê um encontro "competitivo", domingo, às 15h30, em Famalicão, entre duas formações, que, além da proximidade geográfica, também estão próximas no percurso na Liga Bwin. Ambas em fase "ascendente", com três vitórias nos últimos seis jogos na competição, separadas apenas por dois pontos (21 para o Famalicão, 19 para o Gil Vicente), registo similar na diferença de golos marcados e sofridos. O facto de o rival ter jogado a meio da semana poderá, para Daniel Sousa, ser uma mais-valia para o adversário. "A vitória e passagem às meias-finais da Taça de Portugal serviu para limpar um bocadinho a derrota pesada contra o Braga", na última jornada da Liga Bwin, por 4-1.

Sobre a ausência, por castigo, de Vítor Carvalho, médio defensivo brasileiro, jogador mais minutos esta temporada, o técnico disse confiar numa "boa resposta" de quem jogar no seu lugar, lembrando o regresso de Pedro Tiba, depois de lesão prolongada, bem como da chegada do reforço Roan Wilson.

Por outro lado, questionado por O JOGO sobre o estádio de espírito em que se encontra o capitão Rúben Fernandes, que perdeu a titularidade, depois da lesão sofrida em dezembro, sendo suplente, um contexto raro na longa carreira do experiente defesa-central, de 36 anos, e vendo a jovem dupla composta por Tomás Araújo e Né Lopes a serem as apostas, Daniel Sousa demonstrou total confiança no algarvio: "Já cheguei a dizer que os regressos do Rúben e do Pedro [Tiba], que passaram por momentos complicados com as lesões prolongadas que sofreram, constituíram, também, excelentes reforços neste mercado. O Rúben está com o estado de espírito que sempre demonstrou, a sua presença tem uma importância muito grande para nós. Encontro-o motivado, exatamente da mesma forma desde o dia em que cá cheguei", concluiu.