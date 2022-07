Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente, "confiante numa grande época"

Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente

Experiente defesa sublinha que o plantel está a assimilar bem as ideias de Ivo Vieira.

Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente, disse esta segunda-feira, à margem do primeiro dia de trabalhos do estágio de pré-época, que decorre nos Arcos de Valdevez, até sábado, que a equipa está "confiante numa grande época".

Dizendo que estes períodos "são sempre importantes para os jogadores assimilarem as novas ideias do míster e dos novos jogadores", garantiu, quanto a Ivo Vieira, que está tudo a decorrer dentro da normalidade. "Estamos a trabalhar, a fazer as coisas que ele quer, a assimilar os seus métodos de treino e maneira que vamos jogar. Os jogadores estão tranquilos e calmos para que tudo comece de novo. Sabemos que vamos estar nas competições europeias, para alguns será uma novidade, mas para mim já não. Vou transmitir-lhes essa tranquilidade", vincou.