Ricardo Soares: "Vitória do Benfica? Ser grande é fazer um golo numa oportunidade"

Treinador do Gil Vicente deu os parabéns aos seus jogadores pela exibição frente às águias, apesar da derrota (2-0 em Barcelos).

Derrota, mas boa exibição: "O que fica para a história é que não conquistámos pontos. Mas devo dizer que os meus jogadores fizeram um jogo extraordinário. Tivemos boas oportunidades, mas foi um jogo equilibrado, o Benfica com mais bola, mas nós, sempre compactos, obrigámos o Benfica a jogar por fora, o empate ao intervalo era justo. Depois da expulsão [de Ygor Nogueira] tivemos que reajustar-nos taticamente. Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário. Ser grande é fazer um golo numa oportunidade, o Benfica fez isso mesmo. Podíamos ter feito o 1-1 duas vezes, de bola corrida, com duas excelentes intervenções do guarda-redes do Benfica, o Vlachodimos."

Elogios aos jogadores: "Estivemos compactos, equilibrados, os meus jogadores mereciam mais. Claro que é mais fácil jogar com onze, tivemos de fazer reajustes táticos, faltando um jogador há sempre um espaço que fica vazio. Nós tivemos mais e melhores oportunidades do que o Benfica, que podia ter perdido pontos aqui. O futebol não se resume à posse de bola, nós fomos mais fortes do que o Benfica nesse aspeto. Estou muito orgulhoso deles."