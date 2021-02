Ricardo Soares visa Luís Godinho: "Não sei o que é que o VAR está a fazer na Cidade do Futebol"

Declarações de Ricardo Soares (treinador do Gil Vicente):​​​​​​ após o jogo Tondela-Gil Vicente (1-0), da 21.ª jornada da I Liga

Orgulhoso: "É um orgulho muito grande fazer parte de um grupo de jogadores que luta até à exaustão pelo melhor resultado possível e, por outro lado, também chegar ao balneário e ver um conjunto de jogadores revoltados pelo resultado que o jogo deu.

Sobre o jogo: "Ao intervalo, falámos e corrigimos alguns posicionamentos e, na segunda parte, estivemos sempre em jogo e criámos bastantes dificuldades ao Tondela e deveríamos ter saído daqui com, pelo menos, um ponto."

Equilíbrio emocional: "Os meus jogadores tiveram um equilíbrio emocional muito grande e cumpriram à risca aquilo que foi pedido, principalmente na segunda parte, estivemos sempre em jogo, pena foi que não levássemos daqui um ponto, porque era merecido para quem tanto lutou e trabalhou. Há decisões que, às vezes, são determinantes para os resultados finais."

Dá jeito fazer barulho: "No futebol português parece que dá jeito fazer barulho e, sinceramente, não queria muito fazer barulho, sou educado por natureza. Só queria lembrar que o videoárbitro era o Luís Godinho. É importante as pessoas saberem quem era o videoárbitro."

O VAR: "No primeiro lance parece-me, claramente, que não há ali volumetria nenhuma no meu jogador. Aceito o penálti se ele o fizesse, não concordando, mas aceito, mas nunca a expulsão, isso então é ridículo. Se o penálti já é mau, a expulsão é ridícula. A acabar é um penálti claríssimo, não sei qual é que é a dúvida, não sei o que é que o VAR está a fazer lá na cidade do futebol. Até aceito que o Rui Costa possa ter algumas dúvidas e deixou seguir, mas devia marcar penálti. Na dúvida tem de marcar, porque favorece o ataque, e não o fez."

Tempo suficiente: "Quem está na cidade do futebol que tem tempo, e mais do que tempo suficiente, que foi aquele tempo que faltou, por exemplo, no penálti, que aquilo foi com uma clareza e com uma evidência no nosso penálti impressionante, que demorou pouquíssimo tempo, mas depois no outro não tivemos o tempo suficiente para ver que o meu jogador foi carregado."