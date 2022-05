O treinador Ricardo Soares, que por castigo não esteve no banco, foi à sala de imprensa depois do Sporting-Gil Vicente (4-1), partida da 32ª jornada da Liga Bwin

Críticas: "Há um lance capital no jogo, penso que não há dúvidas que é penálti. O árbitro não entendeu, o VAR também não entendeu assim e eu também não entendi porque não foi marcado. Faria toda a diferença no jogo, porque o Adán também seria expulso e ficaríamos com um jogador a mais, além da possibilidade de chegar ao empate. Isso não aconteceu e o Sporting fez o 2-0 com mérito. Ainda reduzimos, mas o Sporting entrou bem na segunda parte e ganhou bem. Poderíamos ter feito melhor".

Sobre o jogo: "O Sporting foi melhor que nós, mas deixa-me também muitas dúvidas o primeiro penálti [a favor do Sporting], não consigo ver se a falta é dentro da área. Mas não tenho dúvidas que é penálti a nosso favor. Acho que não deixa dúvidas a ninguém. Não consigo perceber como o árbitro não vê o lance, assim como o VAR. Temos de aceitar os erros, mas foi um golpe duro para a equipa"



Sobre o castigo: "Gostava de ter estado no banco, as pessoas entenderam que não deveria lá estar".