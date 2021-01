Ricardo Soares vinca melhoria do Marítimo: "Com a entrada do Milton Mendes..."

Técnico do Gil Vicente fez a antevisão ao jogo com o Marítimo.

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, afirmou este sábado que os minhotos vão "lutar pela vitória" frente a um Marítimo com "qualidade", no domingo, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, que espera "difícil".

Depois de ter assegurado a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal na noite de quinta-feira, num embate com o Académico de Viseu decidido no prolongamento (3-2), a formação de Barcelos vai jogar de novo no seu reduto, precisando de se "apresentar a um nível muito elevado" para derrotar os madeirenses, admitiu o técnico.

"Principalmente com a entrada do Milton Mendes [para treinador], a equipa estabilizou e melhorou muito na organização defensiva e ofensiva. Tem um conjunto de jogadores com muita qualidade (...). Respeitamos muito o Marítimo, mas o nosso objetivo é claramente lutar pela vitória até ao último segundo", disse, na antevisão ao desafio, realizada por vídeo.

O Marítimo venceu quatro dos sete jogos oficiais realizados desde que Milton Mendes substituiu Lito Vidigal no comando técnico, o último dos quais frente ao Sporting, para os oitavos de final da Taça de Portugal (2-0), e mereceu os elogios de Ricardo Soares, por ser uma equipa que "coloca muita gente na frente" quando ataca e também "forte nas bolas paradas".

O treinador gilista lembrou, porém, que os seus pupilos "estão com muita vontade de ir a jogo", sendo "mais importante" estarem concentrados no processo de jogo trabalhado nos treinos.

Depois da visita a Faro, no domingo, na ronda anterior do campeonato (derrota por 3-1 perante o Farense) e do embate com a formação de Viseu, Ricardo Soares frisou que o Gil Vicente tem de solucionar o eventual desgaste que vai apresentar.

"É evidente que há um desgaste normal e inerente a esta série de jogos, mas tenho a certeza de que a equipa vai estar bem preparada para o jogo. Para nós, o fundamental é arranjar uma estratégia que possa ir ao encontro do que o jogo vai exigir de nós", disse.

O Gil Vicente, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com 13 pontos, recebe o Marítimo, 10.º, com 14, em partida da 14.ª jornada, agendada para as 20h00 de domingo, no Estádio de Cidade de Barcelos, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.