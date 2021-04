Ricardo Soares: "Vai ser um jogo que vai prender as pessoas à cadeira"

Declarações do treinador do Gil Vicente antes do encontro com o Moreirense.

O treinador Ricardo Soares disse esta sexta-feira que a "competência" apresentada por Gil Vicente e Moreirense, no domingo, vai decidir o encontro da 26.ª jornada da Liga NOS, que prevê que seja um "bom espetáculo".

O técnico reconheceu que as três vitórias consecutivas na prova, responsáveis pela subida dos barcelenses à 10.ª posição, com 28 pontos, trazem "confiança" e um "crescimento mais rápido" aos jogadores, mas alertou para o "caráter" da formação de Moreira de Cónegos, oitava da tabela, tendo antecipado "um excelente jogo".

"O que vai ser decisivo vai ser a competência. Acredito que vai ser um excelente jogo de futebol, com duas equipas a lutarem pelos pontos e a apresentarem um futebol positivo. Vai ser um jogo que vai prender as pessoas à cadeira. A minha equipa está preparada e motivada para o jogo", disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do desafio, agendado para as 15:00, em Barcelos.

O timoneiro gilista vai reencontrar uma equipa que orientou entre dezembro de 2019 e outubro de 2020 e que, a seu ver, se distingue ainda pelo "profissionalismo", pela "vontade de vencer" e por saber "o que fazer em cada momento do jogo", mas rejeitou que esse conhecimento confira alguma vantagem ao Gil Vicente.

"É uma equipa que conheço bem, bem orientada pelo [treinador] Vasco Seabra, que se adapta muito bem ao que o jogo está a pedir. Espera-nos um jogo de dificuldade. Sei quanto trabalham e se dedicam para dar boas respostas. Mas temos vindo a crescer e esperamos crescer ainda mais até ao fim do campeonato. Não nos desviamos do processo, mas só respeitando o Moreirense podemos conquistar pontos", disse.

Elogioso para com o "grau de profissionalismo" e o "foco no treino" demonstrado pelos seus pupilos, Ricardo Soares avisou que a atual posição na tabela "de nada vale" se não se percorrer "o caminho até ao fim", num "campeonato muito equilibrado e competitivo".

Confrontado com a possibilidade de os "galos' vencerem dois jogos consecutivos em casa pela primeira vez neste campeonato, depois de terem batido o Nacional há três semanas (2-0), o técnico lembrou que os ciclos de triunfos seguidos não são normais em equipas na luta pela manutenção e defendeu que a "estabilidade" é essencial para se ter sucesso na fuga à despromoção à II Liga.

"Tirando os sete primeiros [classificados], ainda nenhuma equipa conseguiu ganhar três jogos seguidos, tirando o Gil Vicente. É extremamente difícil ganhar três jogos seguidos na I Liga. É muito mais padrão as equipas nesta luta perderem cinco ou seis jogos seguidos. As equipas que tiverem mais estabilidade na derrota têm mais vantagem", disse.

Questionado ainda sobre as alterações a operar no meio-campo, face à ausência de Lucas Mineiro, castigado, e ao regresso de João Afonso, Ricardo Soares disse confiar em todo o plantel, porque os jogadores estão hoje "muito mais identificados com o processo do jogo".

O Gil Vicente, 10.º classificado da I Liga, com 28 pontos, recebe o Moreirense, oitavo, com 31, em jogo da 26.ª jornada, agendado para as 15:00 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.