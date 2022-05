Ricardo Soares: "Todos queremos que as coisas fiquem já fechadas"

Treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, fez este sábado a antevisão ao duelo com o Tondela.

Ricardo Soares assumiu que não quer esperar pela última jornada da Liga Bwin, em Guimarães, e pretende assegurar já no domingo, na receção ao Tondela, o quinto lugar, que dará um inédito acesso à Conference League.

Apelando aos adeptos que marquem presença no Estádio Cidade de Barcelos, a partir das 15h30, atirou: "Temos, realmente, a possibilidade de fazer um resultado importante para o clube. Seguramente que os adeptos estão orgulhosos com aquilo que temos feito e todos queremos que as coisas fiquem já fechadas. Queremos ir ao encontro dos adeptos e apelo a que venham mais uma vez em grande número para que possam aportar à equipa aquela força que vem de fora que nos ajuda a vencer".

Dizendo que o Tondela, que ainda luta pela permanência, "é uma equipa com qualidade e que talvez não deveria estar no lugar em que está", acrescentou que a melhor forma de vencer a partida, é a sua "equipa não fugir um milímetro do seu ADN e forma de jogar".

Por fim, mostrando-se "orgulhoso" por poder treinar um jogador como Rúben Fernandes, "um verdadeiro capitão e líder pelo exemplo" e que renovou esta semana por mais uma época, Soares desvendou que o objetivo da Europa já tinha sido definido "internamente à sexta, sétima jornada", porque sentia nos jogadores capacidade para lá chegar.