Ricardo Soares suspenso por um jogo e fora do banco no Estoril

Em causa a expulsão frente ao FC Porto.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já decidiu e o treinador do Gil Vicente está impedido de ir ao banco no jogo no Estoril, domingos às 18H00, a contar para a 8ª jornada da Liga Bwin.

tendo por base o relatório do árbitro, Artur Soares Dias, que o expulsou na jornada anterior, frente ao FC Porto.

Ricardo Soares "utilizou gestos e linguagem abusiva referindo após já ter sido alertado para não repetir desabafos inflamatórios que influenciam o comportamento dos seus jogadores". "É sempre a mesma merda, para nós não marca as faltas nem penalty, olha o tempo que ali está para marcar aquela merda", pode ler-se no mapa de castigos.

Recorde-se que na conferência de imprensa após a partida, o técnico gilista pediu ao árbitro para escrever no relatório textualmente o que lhe tinha dito, garantindo que não foi "mal educado".