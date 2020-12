Ricardo Soares: "Se o Benfica não estiver num dia bom vai ter dificuldades"

Treinador do Gil Vicente fez a antevisão ao encontro da jornada dez.

O treinador Ricardo Soares afirmou esta sexta-feira que um Gil Vicente "excelente" pode criar dificuldades ao Benfica, no domingo, e conquistar pontos no encontro relativo à 10.ª jornada da I Liga.

O técnico reconheceu que a formação encarnada, segunda classificada, com 21 pontos, tem "muita competência" e "jogadores de grande nível", mas vincou que a sua equipa, 12.ª colocada, com nove, tem "muita vontade" de "conquistar pontos", algo, a seu ver, possível se os seus pupilos estiverem a um nível "excelente" e o adversário viver "um dia menos bom".

"O Benfica é o nosso próximo jogo. Nesse sentido, a nossa ambição é claramente a de conquistar pontos, sabendo que é extremamente difícil pela qualidade do adversário. Se o Benfica não estiver num dia bom e estivermos num dia excelente, o Benfica vai ter dificuldades", disse, na conferência de antevisão ao desafio, marcado para as 17:30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Sem revelar o sistema tático que vai apresentar, Ricardo Soares frisou que os galos devem aproveitar as eventuais "debilidades" das águias, sabendo que as equipas denominadas grandes têm "muito mais pontos fortes do que fracos" e dominam a maior parte dos jogos.

"Mais importante do que o 4x3x3, o 3x5x2 ou o 3x4x3, temos de arranjar uma forma eficaz de defender e de "ferir' o adversário. Na maior parte do jogo, vamos ser dominados pelo Benfica, não porque queremos, mas pela força do adversário. Mas também queremos ter bola", antecipou.

Apesar de "concentrado" na evolução do seu plantel, que o tem agradado, o timoneiro gilista disse ainda conhecer bem o adversário, após já ter defrontado o Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa, no comando do Moreirense, na segunda jornada (derrota por 2-0).

"Sinto a equipa cada vez mais forte e competente nos vários momentos do jogo. Está também melhor a nível mental. Os jogadores confiam no talento deles. Sabemos o que nos espera. Conhecemo-nos muito bem, mas também conhecemos muito bem o nosso adversário. O Benfica conhece-nos e tem respeito por nós. Nós temos o dobro do respeito pelo Benfica", vincou.

Questionado sobre o mais recente reforço, o internacional iraquiano Alaa Abbas, oficializado em 06 de dezembro, Ricardo Soares adiantou que o ponta de lança iraquiano, de 23 anos, tem "bons "timings' para atacar os espaços e boas movimentações", mas precisa ainda de se adaptar ao futebol luso.

"Teve muito tempo de paragem. Os índices físicos dele não são os melhores e a língua [árabe] é um elemento limitador da evolução. É extremamente difícil comunicar com ele. Mas é um avançado com características próprias, muito forte na área. Precisa de conhecer o jogo e os colegas para colocar em prática todo o seu potencial. Temos de ter paciência com ele", descreveu.

O Gil Vicente, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com nove pontos, recebe o Benfica, segundo, com 21, em partida da 10.ª jornada, agendada para as 17:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.