Ricardo Soares: "Sabemos que muita água vai correr debaixo da ponte"

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Santa Clara.

O treinador do Gil Vicente voltou a afastar qualquer euforia por parte dos seus jogadores relativamente ao atual quinto lugar na Liga Bwin. Na antevisão do jogo da 21ª jornada, em Barcelos, às 15h30, frente ao Santa Clara, Ricardo Soares colocou água na fervura: "Os meus jogadores sabem o que nos traz sucesso e insucesso. Estamos plenamente convencidos da dificuldade que nos espera o jogo com o Santa Clara, não vejo que possa existir qualquer tipo de excesso de confiança, até porque não faz sentido. Ainda faltam 14 jornadas para o fim do campeonato, sabemos que muita água vai correr debaixo da ponte."

Elogiando um adversário que "vale muito pelo coletivo", destacou o percurso dos açorianos desde a chegada de Mário Silva ao comando técnico. "Este Santa Clara melhorou em vários aspetos do jogo", desde o encontro da primeira volta que culminou com a derrota do Gil Vicente: "Desde a entrada do Mário Silva, ainda não perdeu, vem em crescendo nos últimos oito jogos, com vitórias, dois empates e duas derrotas."

No final da conferência de antevisão, que decorreu ao final da manhã deste sábado, Soares fez um apelo para os adeptos gilistas "comparecerem em massa", elogiando-os, dizendo que eles são diferentes dos de outras equipas: "Os adeptos do Gil Vicente não são adeptos de festas, são adeptos que gostam de futebol, que apoiam o clube nos bons e nos maus momentos."