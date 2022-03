Ricardo Soares repete eleição de melhor do mês: "Vindo de colegas de profissão tem mais valor"

Foi entregue a Ricardo Soares o prémio de melhor treinador, pelo segundo mês consecutivo

No mesmo dia, sexta-feira, em que o seu jogador, Pedrinho, recebeu da Liga o galardão de melhor médio do mês da competição, atribuído pelos treinadores do principal escalão do futebol português, foi entregue a Ricardo Soares o prémio de melhor treinador, pelo segundo mês consecutivo, com o técnico do Gil Vicente a demonstrar, mais uma vez, humildade e gratidão.

"Tenho de agradecer a quem votou em mim. Vindo de colegas de profissão, mais valor tem", realçando, de seguida, a "criação do prémio e deste tipo de iniciativas que valorizam o jogo e os seus intervenientes. Mais uma vez digo que não é um prémio do Ricardo Soares, mas de muita gente, a começar pela minha equipa técnica, passando pelos jogadores, todo o clube e os fantásticos adeptos".