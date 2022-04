Ricardo Soares realça "caráter" após empate em Famalicão: "Fizemos um jogo soberbo..."

Declarações do treinador do Gil Vicente em reação ao empate, a dois golos (2-2), na visita ao Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga Bwin, realizado esta sexta-feira

Sistema tático do Famalicão: "Não me surpreendeu o sistema do Famalicão. Estamos preparados e trabalhados para jogar contra qualquer sistema. Temos uma identidade muito própria. Jogámos contra uma equipa de qualidade individual, que não está num bom momento, o que faz com que haja sempre algum nervosismo e bloqueio mental."

Elogio à exibição gilista: A minha equipa torna a fazer um jogo soberbo. Uma primeira parte muito equilibrada. O calor prejudicou as duas equipas, a bola não rolou com velocidade e qualidade. Foi um grande jogo de futebol. Nós fomos iguais a nós próprios."

Desperdício: Na segunda parte, fomos para cima, entrámos muito fortes, com uma bola na barra, falhámos de baliza aberta e um conjunto de outras situações que em alta competição se paga caro. Ficou presente o caráter dos jogadores".