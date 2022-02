Ricardo Soares reage à eleição de Treinador do Mês: "Este prémio não é meu, é do clube"

Ricardo Soares foi eleito Treinador do Mês de janeiro da Liga Bwin.

Ricardo Soares reagiu esta quinta-feira ao Prémio Vítor Oliveira, atribuído pela Liga de Portugal, através de uma escolha dos treinadores principais, relativo ao treinador do mês de janeiro, batendo a concorrência de Sérgio Conceição (FC Porto) e de Vasco Seabra (Marítimo).

Na antevisão do jogo de sábado, em casa, frente ao Belenenses, o treinador do Gil Vicente não quis ficar com os louros só para si: "Este prémio é uma satisfação enorme, por ser o reconhecimento de um trabalho diário trabalho, sobretudo por ser atribuído por colegas de profissão. No entanto, este prémio não é meu, é do clube, dos adeptos, e, principalmente, da equipa técnica e jogadores. Eu sou apenas a extensão daquilo que é o clube, o futebol é um desporto coletivo".

Quanto à partida da 23ª jornada da Liga Bwin, voltou a garantir que o Gil Vicente irá "jogar para ganhar, seja contra quem for", demonstrando, novamente, total confiança em todo o plantel, dando o exemplo de Henrique Gomes, lateral esquerdo que tem sido raramente opção, mas que foi o melhor em campo em Vizela, ocupando o lugar do castigado, Talocha: "Todos os meus jogadores têm um compromisso muito grande com o clube e a profissão. Depois, como foi o caso do Henrique, provam a qualidade que têm. Nem se notou que esteve parado tanto tempo".