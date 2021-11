Ricardo Soares: "Quem não estiver preparado para perder nunca saberá ganhar"

Declarações do treinador Ricardo Soares após o jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin entre Gil Vicente e Arouca, que decorreu em Barcelos (1-1).

Sobre o jogo: "Reagimos bem ao golo sofrido, como se deve reagir nessas circunstâncias, sem perder a identidade, foi uma reação forte e boa. Mas, nos primeiros 10 minutos, não entrámos bem, quisemos pressionar alto, mas o Arouca obrigou-nos a correr muito para trás, não nos criou problemas, mas tirou confiança e desgastou a equipa."

Um grande golo: "Recuperámos pouquíssimas bolas nessa fase, depois estabilizámos e quando estávamos por cima do jogo o Arouca fez um grande golo. Não nos perturbámos, soubemos reagir. Ao intervalo, conversámos e fizemos 10/15 minutos muito bons, avassaladores, continuámos fortes e podíamos ter passado para a frente do marcador, mas depois ficámos aquém do que eu queria, um certo descontrolo emocional, não fomos iguais a nós próprios, algo precipitados, mas sempre por cima do jogo. Na parte final, podíamos ter marcado, queríamos muito ter ganho, mas é mais um pontinho na nossa caminhada. Agora é pensar na Taça de Portugal, prova na qual temos aspirações."

Sem frustração: "Frustrado não saio, quem não estiver preparado para perder nunca saberá ganhar, saio feliz porque os jogadores foram fantásticos, é muito difícil criar situações de golo na I Liga e o Gil Vicente cria oportunidades atrás de oportunidades, por vezes até dentro da pequena área. A equipa é muito jovem, eles estão a crescer, mas aqui ou ali falta alguma maturidade para uma finalização com mais qualidade. Já somos uma equipa competitiva, mas falta esse parâmetro que faz toda a diferença, que é a eficácia. Não foi um dos nossos melhores jogos, mas estou feliz pelo grande trabalho dos meus jogadores".