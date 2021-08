Ricardo Soares: "Quando o Benfica coloca o João Mário em campo..."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, admitiu superioridade do adversário e lamentou a baixa inesperada de Fran Navarro, melhor marcador da equipa de Barcelos.

Análise do jogo: "Foi difícil resistir, apanhámos um Benfica altamente competente. Na primeira parte, a nossa estratégia passava por ter mais bola, o que conseguimos a espaços. O Befica tem uma equipa muito física, criou-nos dificuldades no jogo aéreo e podia ter marcado, mas, tirando os lances anulados e o remate ao poste, penso que do Everton, o jogo foi equilibrado. Com o Benfica por cima, mas mais ou menos equilibrado. Na segunda parte, o Benfica surgiu muito forte, surgiu o desgaste da minha equipa. Quando entraram o João Mário e o Pizzi tivemos mais dificuldades, fruto da qualidade dos jogadores adversários. Não era o que queríamos, mas o Benfica foi muito forte, muito melhor do que nós. A diferença foi grande, parabéns ao Benfica pela vitória, que foi mais do que merecida."

Momento decisivo: "Precisávamos de combater a largura. O Benfica tinha feito muitos cruzamentos, já os tinha criado numa ou outra situação, mais as bolas paradas, estávamos com muita dificuldade nas bolas paradas. O objetivo foi combater a largura e ser mais forte do que o Benfica nas bolas paradas. Mas, quando o Benfica coloca o João Mário, tudo é diferente, ele pensa sempre à frente dos outros. Tivemos dificuldades com aquelas tabelinhas de que o João tanto gosta... Não há nada a dizer."

Lesão de Fran Navarro no aquecimento: "Perder o Navarro nestas circunstâmcias deixa sempre marcas. Uma coisa é perdê-lo durante a semana, em que podemos afinar a estratégia sem ele, outra coisa é perdê-lo minutos antes do encontro. Isso traz desconfiança à equipa, também foi por isso que não fomos ao encontro do plano de jogo que traçámos, que passava por jogar mais alto. Na segunda parte baixámos por mérito do Benfica. Acaba por ganhar justamente."