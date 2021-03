Ricardo Soares promete "jogar ao ataque" em Guimarães

Treinador do Gil Vicente diz que as duas equipas vão "dar espectáculo e prender as pessoas à cadeira"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, apresentou-se com uma enorme ambição e confiança, para o jogo de domingo, com o Vitória de Guimarães, que se disputa no no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 17h30 e tem transmissão na Sport TV 1.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vitória, Ricardo Soares garantiu que a sua equipa vai "jogar ao ataque, um futebol positivo, e lutar pelos três pontos".

Para o técnico gilista, a vitória colocará os galos no 12º lugar, saindo da zona "desconfortável" em que se encontram atualmente, em antepenúltimo da Liga NOS.



O técnico contextualizou as duas últimos derrotas, lembrando que, em Tondela, a sua equipa jogou com menos um jogador desde os 2', e, na semana passada, a derrota caseira foi frente ao FC Porto, campeão nacional.

Mesmo assim, sentiu os jogadores "focadíssimos e motivados" para domingo, jogo que, garantiu, "vai ser um excelente espetáculo, com duas equipas a jogar ao ataque". "Vamos prender as pessoas à cadeira", perspetivou.