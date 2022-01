Ricardo Soares: "Os jogadores nunca tiraram os pés do chão"

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Boavista.

O treinador do Gil Vicente garante que o grupo de trabalho mantém-se "humilde" e que o atual quinto lugar na Liga Bwin não o ilude. Na antevisão do jogo de sábado, no Estádio do Bessa, a contar para o primeira jornada da segunda volta do campeonato, Ricardo Soares disse que "os jogadores nunca tiraram os pés do chão, nem podem tirar."Temos que ser humildes, o mais importante é sempre o próximo jogo. Ainda faltam 17 jornadas para acabar o campeonato", vincou.

Sobre o adversário, o técnico disse esperar um Boavista a "pressionar alto" e "com muita qualidade defensiva, habitual nas equipas orientadas pelo Petit", concluindo, no entanto, que o Gil Vicente "está preparado para vários cenários durante o jogo" e que o objetivo é "conquistar pontos".

Soares aproveitou para desejar as "maiores felicidades" a Maidana, Liberal e Marcelo, jogadores que já não pertencem ao clube, e confessar a "grande felicidade" que sente poder contar com o médio João Afonso, recuperado da lesão no joelho esquerdo que o afastou dos relvados durante nove meses.

A partida com o Boavista tem início às 15h30.