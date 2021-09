Ricardo Soares: os elogios a Sérgio Conceição e o lamento pela ausência de Pepe

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Treinador do Gil Vicente em conferência de Imprensa de antevisão ao embate frente ao FC Porto (sexta-feira, 21h15), a contar para a sétima jornada da Liga Bwin.

O treinador do Gil Vicente mantém o discurso de não abdicar da sua "ideia de jogo", apesar de não vencer há quatro jogos, mesmo contra um grande do futebol português, o FC Porto, vice-campeão nacional que vai receber esta sexta-feira, às 21h15, em jogo a contar para a sétima jornada da Liga Bwin.

Na antevisão da partida, feita esta quinta-feira, Ricardo Soares prometeu que irá "jogar olhos nos olhos" contra a equipa de Sérgio Conceição, que, no entender do técnico, "está num excelente momento", não acreditando em poupanças por parte dos dragões, devido ao jogo de terça-feira, com o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões.

Lamentando a ausência de Pepe, porque gosta sempre de "jogar contra os melhores", a bem do espetáculo, Soares disse, ainda, que "este é o FC Porto mais forte dos últimos anos", elogiando o "trabalho extraordinário do adversário que "é um dos melhores treinadores portugueses". No entanto, o técnico da equipa de Barcelos, apelando à eficácia da sua equipa, deixou o aviso: "Podemos ir lá cima uma ou duas vezes, finalizarmos e isso pode ser o suficiente para conquistarmos os três pontos".