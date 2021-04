Ricardo Soares, o Rio Ave e o interesse em Lucas Mineiro: "Não o irá perturbar"

Treinador do Gil Vicente fez a antevisão ao encontro com o Rio Ave, da ronda 25 da Liga NOS.

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, acredita que o encontro do próximo sábado em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, vai ser um "grande jogo" entre "duas equipas a lutar pelos pontos até à exaustão."

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, marcada para as 18h00, com transmissão na SportTV 5, o técnico gilista elogiou o crescimento do adversário desde a chegada de Miguel Cardoso, nomeadamente na transição ofensiva, não correndo "tantos riscos" como anteriormente, mas continuando "extremamente perigosa no contra-ataque".

Assumindo que o Gil "não irá abdicar" da sua estratégia habitual, Soares garantiu "jogar o jogo pelo jogo", em busca dos três pontos.

Questionado sobre as recentes notícias sobre Lucas Mineiro, o treinador dos galos disse confiar no "equilíbrio emocional muito grande" do médio e que o alegado interesse de clubes grandes na contratação do brasileiro "não o irá perturbar".