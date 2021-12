Ricardo Soares: "O Paços de Ferreira está mais forte. Resultados não condizem com a valia"

Treinador do Gil Vicente em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Pouco mais de quatro meses depois de ter sido eliminado pelo Paços de Ferreira da Taça da Liga, numa derrota após grandes penalidades, o Gil Vicente regressa à Mata Real, sexta-feira, às 20h15, em jogo a contar para a 14ª jornada da Liga Bwin, com o treinador Ricardo Soares a deixar um aviso.

"O atual Paços de Ferreira é uma equipa muito parecida com a da altura, mas está mais forte" do que no primeiro encontro da época entre as duas formações. "Os resultados não condizem com a sua valia", defendeu.

Voltando a elogiar um adversário "matreiro e experiente, "bem orientado" por Jorge Simão, e que é "forte nas bolas paradas, com uma defesa de muita qualidade e três, quatro extremos" também muito fortes "nas transições ofensivas", ajudados pelo "meio-campo tecnicamente muito evoluído", disse esperar "muitas dificuldades". Quanto à sua equipa, o objetivo é que ela "ataque cada vez com mais qualidade e seja também mais eficaz a defender", mostrando-se "orgulhoso" com a evolução e empenho dos jogadores.

O Gil Vicente está no oitavo lugar, com 17 pontos; já o Paços de Ferreira é 13º, com 11.