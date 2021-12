Ricardo Soares: o jogo com o Famalicão e dois jogadores com "enorme potencial"

Treinador do Gil Vicente aguça o apetite dos adeptos para a receção ao Famalicão e destaca dois elementos do grupo com "enorme potencial para chegarem a outro patamar".

Ricardo Soares espera um grande espetáculo de futebol entre Gil Vicente e Famalicão, no domingo, às 18h00, no Estádio Cidade de Barcelos, a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin.

Para o técnico da casa, que falou esta sexta-feira em conferência de Imprensa, será um confronto "entre duas equipas que privilegiam o futebol de ataque", apelando, por essa razão, à presença dos adeptos gilistas, garantindo-lhes, mais uma vez, além de um jogo de posse e dominador, que os seus jogadores tudo farão para conquistar o mais importante, a vitória.

Sobre as ausências, por castigo, de dois titularíssimos, Soares enalteceu as qualidades do defesa-central, Lucas Cunha, e do médio-defensivo, Vítor Carvalho, dois elementos de "enorme potencial para chegarem a outro patamar", mas disse confiar em todo o grupo de trabalho: "Para mim não é nenhuma dor de cabeça. Todos participam no processo, e treinam as mesmas coisas".

O Gil Vicente é oitavo classificado, com 14 pontos, o Famalicão está em 13.º, com 10.