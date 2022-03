Ricardo Soares: "Não sei se somos a melhor a equipa a jogar em Portugal..."

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Braga.

O treinador do Gil Vicente voltou a assumir enorme ambição, garantido que a sua equipa tem um "objetivo claro de ir conquistar pontos a Braga". Na conferência de antevisão do jogo da jornada 26 da Liga Bwin, marcado para domingo às 20h30, Ricardo Soares assumiu a missão de que a formação que orienta seja "das que melhor joga em Portugal", embora tenha reconhecido que a sua opinião será sempre parcial.

"Não sei se somos a melhor a equipa a jogar, a segunda ou quarta. Serei sempre uma parte interessada nessa discussão, é como falarmos dos nossos filhos, porque eles, para nós, são sempre os melhores. Mas atrevo-me a dizer que a minha preocupação é a de sermos uma das melhores equipas a jogar em Portugal. Que jogue bem, indo de encontro aos nossos adeptos, que têm sido de uma importância extrema no rendimento da equipa. São pacientes, equilibrados e ao mesmo tempo apaixonados pelo clube", afirmou.

Elogiando um Braga que "nos últimos anos tem-se encostando bastante aos grandes", com enorme "capacidade individual e coletiva e muito bem orientada", disse antever um "grande jogo de futebol". Por outro lado, comentou as inéditas distinções ao clube, com as eleições do próprio, como o melhor treinador dos meses de janeiro e de fevereiro da Liga Bwin, e Pedrinho, como o melhor jogador, adiantando que o médio, que renovou esta semana por mais três épocas, "merece" os prémios pelo "trabalho extraordinário que tem feito." Já quanto ao seu, confessou que está "assustado, pela competência dos restantes treinadores do campeonato", mas que, apara além do galardão ser de todo o clube "e não do Ricardo Soares", disse, por fim, que sente mais "responsabilidade e motivação".