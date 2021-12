Ricardo Soares não receia o Sporting: "Jogamos para ganhar, seja contra quem for"

Técnico gilista salientou que a formação de Barcelos atravessa "o melhor momento" desde que chegou ao clube da Liga Bwin

O treinador do Gil Vicente, ainda que tenha elogiado o campeão nacional, Sporting, com quem vai jogar no próximo sábado, às 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos, mostrou, sobretudo, ambição em fazer aquilo que ainda não foi feito esta época: derrotar os lões: "Jogamos sempre para ganhar, seja com quem for. Não me atemoriza nenhum clube", vincou Ricardo Soares.

Apontando como principal virtude do adversário a perceção de "todos os momentos do jogo, tem capacidade de jogar alto e baixo, com bola e sem bola", sendo "muito forte nas bolas paradas", Ricardo Soares reconheceu, no entanto, que a sua equipa atravessa "o melhor momento" desde que chegou ao clube, há pouco mais de um ano, com uma sequência de cinco jogos sem perder.

Mais do que dizer "coisas bonitas" nas conferências de imprensa, o técnico disse que prefere dar "voz" a quem está dentro das quatro linhas, os jogadores, e é isso mesmo que espera para a partida da 15ª jornada da Liga Bwin: "Quero é que a minha equipa fale dentro do campo, sempre com o futebol postitivo, de que não abdicaremos. A pressão não esta do nosso lado e há uma coisa que sei, nunca nos vamos moldar a ninguém, vamos jogar o nosso jogo, a ambição ninguém nos tira", concluiu.