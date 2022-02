Ricardo Soares fala em "resultado justo" no Dragão: "Não há palavras..."

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, após o empate a um golo no Dragão, na ronda 24 do campeonato.

Expulsão no início: "Foi um jogo eletrizante. Não nos correu de feição, tivemos uma expulsão justa logo no começo, contra aquela que tem sido a melhor equipa do campeonato. Dificultou-nos muito termos menos um, mas não há palavras para descrever o orgulho que tenho nos meus jogadores. Não nos podíamos remeter a defender durante os 90 minutos. O resultado é justo."

Resposta após vermelho: "Era ter a consciência que não podíamos defender durante 90 minutos contra uma equipa com este potencial. Estava a tentar ver como podíamos manter uma consistência defensiva forte, mas também sair por fora, com Samuel Lino e Fran Navarro. Aguentei a saída de Fran Navarro e ainda bem."

Adeptos: "Uma palavra para os nossos adeptos, de coração, foram bravos. No fundo, como a equipa dentro de campo."

Resultado histórico: "Principalmente pela união. Somos uma verdadeira família. Estes jogadores são fantásticos no trabalho diário, com uma grande capacidade de superação e vontade de serem melhores. Obrigam-me a ir ao encontro deles, potenciá-los ao máximo. Tínhamos consciência da dificuldade de jogar cá, contra o melhor FC Porto dos últimos cinco anos. Tínhamos um grande desafio pela frente, contra um equipa avassaladora a pressionar. O segredo foi respeitar este FC Porto."

Quinto lugar: "Efetivamente passou mais uma jornada e ganhámos mais um ponto aos adversários de trás. Jogo a jogo, vamos tentar fazer o melhor possível. Sinto a equipa com margem para crescer."