Ricardo Soares não entra em euforias: "A manutenção mantém-se como objetivo"

Ricardo Soares, no Tondela-Gil Vicente

Gilistas partem para a nova jornada em sétimo, mas a apenas dois pontos do quinto, que é o Estoril

Apesar de estar a apenas dois pontos do lugar europeu, atualmente ocupado pelo Estoril, e a faltar um jogo para a conclusão da primeira volta da Liga Bwin, o treinador do Gil Vicente recusa mudar, de forma precoce, os objetivos da equipa.

Na conferência de imprensa de antevisão da jornada 17, frente ao Vitória de Guimarães, Ricardo Soares foi claro: "A realidade diz-me que tenho 23 pontos, importantes para o objetivo da manutenção. Para o conseguir são precisos, 35, 36 pontos. Mantenho um discurso realista de uma pessoa que conhece muito bem I Liga, e as dificuldades que os clubes têm em assegurar manutenção. Por isso, não nos desviamos nem perdemos tempo com essas situações, o importante é mesmo o jogo com o Vitória".

Elogiando a equipa de Pepa, que apresenta "uma capacidade individual muito forte, principalmente nas faixas, onde tem jogadores muito talentosos, como Edwards, Quaresma ou o Lameiras", o técnico disse confiar no bom desempenho da sua equipa e um "grande jogo de futebol", apelando, por fim, a que os adeptos compareçam em grande número, segunda-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, tanto os da casa como os do rival minhoto de Guimarães, porque tal, em sua opinião, só "motivará ainda mais todos os intervenientes", proporcionando, dessa forma, um excelente espetáculo.

O Gil Vicente é 7º, com 23 pontos, os mesmos do Vitória, tendo, também, praticamente o mesmo registo de golos: 23 marcados e 18 sofridos para os de Barcelos; 22 marcados e 17 sofridos para o Guimarães.