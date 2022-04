Ricardo Soares: "Não é uma questão de pressão segurar o quinto lugar"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Declarações do treinador do Gil Vicente na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

O treinador do Gil Vicente assumiu como objetivo a manutenção do quinto lugar da Liga Bwin nas últimas quatro jornadas da competição.

Na conferência de antevisão do jogo de sábado, em Barcelos, contra o Paços de Ferreira, oitavo classificado, Ricardo Soares foi claro quanto ao atual contexto da equipa, que não ganha há quase um mês e viu o sexto classificado, o V. Guimarães, aproximar-se, estando apenas a cinco pontos de distância: "Se estamos em quinto lugar a quatro jornadas do fim é porque temos feito um trabalho extraordinário. Não é uma questão de pressão segurar o quinto lugar, porque pressionados estávamos quando éramos sexto, a dois do quinto, e passámos por ele e continuámos a cavar vantagem. Mas continuamos numa posição privilegiada, o quinto lugar, e queremos mantê-lo."

Já quanto ao adversário de sábado, Ricardo Soares elogiou a sua evolução desde a chegada do novo treinador: "O Paços de Ferreira desde a entrada do César Peixoto tem conquistado bastantes pontos, melhorou o processo de jogo, está mais competente a defender e, fundamentalmente, mais forte ofensivamente. O Paços, tal como o Gil, joga o pelo jogo, por isso acho que vai ser um excelente espetáculo com duas equipas a lutar para vencer."

Os médios Vítor Carvalho e Fujimoto, habituais titulares, são baixas devido a castigo, mas o treinador, apesar de "triste por eles", mostrou-se "tranquilo" nos jogadores que os vão substituir.

Gil Vicente, quinto classificado, com 47 pontos, e Paços de Ferreira, oitavo, com 36, defrontam-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Rui Costa, da associação do Porto.