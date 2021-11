Ricardo Soares: "Já fiz algumas surpresas desagradáveis na Taça..."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Soares puxa dos galões como treinador de escalões secundários para avisar jogadores do Gil Vicente sobre o Leça.

O treinador do Gil Vicente lançou esta quinta-feira um aviso aos seus jogadores para o jogo contra o Leça, sábado às 11h00 (Canal 11), a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, equipa que afastou, na ronda anterior, o Arouca, da Liga Bwin. O técnico lembrou que já treinou equipas inferiores, como é o caso do adversário, que compete no Campeonato de Portugal, para atirar: "Já fiz algumas surpresas desagradáveis na Taça de Portugal".

Ricardo Soares elogiou a equipa de Leça da Palmeira, falando num conjunto "bem orientado", que joga em dois sistemas, 4X3X3 e 5X4X1, com "alas muito fortes no um contra um, um meio campo tecnicamente evoluído e um bom guarda-redes, que sabe jogar com os pés".

Dizendo "confiar em todos os jogadores", garantiu que escolherá aqueles que, neste momento, lhe "dão mais garantias" para seguir em frente numa competição em que o Gil, relembrou, "tem ambições".