Ricardo Soares: "Isso é análise para os adeptos e para as pessoas no café"

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Declarações do treinador Ricardo Soares após o jogo da nona jornada da Liga Bwin entre Gil Vicente e Sporting de Braga, que decorreu hoje em Barcelos e que os bracarenses venceram (1-0):

Sete jornadas sem ganhar: "É claro que é uma questão de tempo até vencermos. Não podemos estar satisfeitos, os objetivos passam por somar pontos, mas tenho a experiência e o equilíbrio suficientes para não ficar abatido, nem deixo que belisquem o trabalho dos meus jogadores."

A época passada: "No ano passado, também não conquistámos pontos numa série de jornadas, mas o equilíbrio do clube e o trabalho e qualidade dos jogadores permite entrar novamente em jogo. Sei que a partir do momento que vencermos um jogo vamos despertar e fazer uma grande época."

Sobre o Gil Vicente-Braga: "Fomos claramente melhores nas primeira e segunda partes, menos na eficácia, mas isso é análise para os adeptos e para as pessoas no café. Eu não vou abdicar do meu processo. Vi uma grande tristeza nos meus jogadores, mas eu vou muito feliz, tenho grande orgulho nos meus jogadores e na nossa massa adepta."