Ricardo Soares: "Goleada? Os nossos adeptos são sensatos e vão esquecer este jogo..."

Declarações do treinador do Gil Vicente em reação à pesada derrota, por 5-0, na visita ao reduto do V. Guimarães, em jogo da 34.ª e última ronda da Liga Bwin

Descontentamento: "Não belisca a nossa época e o orgulho que tenho nos meus jogadores. Tive o cuidado de dizer, no pré-jogo, que seria, certamente, um jogo difícil para jogar. Temos de ter essa consciência. Não seria justo ter outra postura perante o plantel, pois as festas são para se fazer quando se concretizam objetivos. Os jogadores fizeram um trabalho extraordinário esta época. Não queríamos fazer este jogo. Não começamos bem, mas equilibrámos, estivemos ligeiramente por cima, na segunda parte, entrámos muitíssimo bem, tivemos varias chances, mas resultado é muito penalizador, sem por em causa o triunfo do Vitória. O resultado é desajustado."

Planear a próxima época: "Estamos a trabalhar. A partir de hoje, vamos incidir no trabalho que há a fazer, para que as coisas fluam e continuem no caminho do sucesso. Estes jogadores merecem todos os elogios. Sem público nas bancadas [n.d.r.: jogo com o Vitória ocorreu à porta fechada], tornou-se mais difícil para nós. Não gostava que os jogadores terminassem com esta derrota, não é justo. Sou o mais responsável, se calhar, de todos. Voltaria a fazer o mesmo... Peço desculpa aos adeptos porque não queriam isto. Serão certamente os primeiros, porque são sensatos, a reconhecer o mérito desta equipa e vão certamente esquecer este dia."

Mudanças no plantel/jogadores cobiçados: "Todas as épocas são exigentes. O campeonato foi altamente competitivo, principalmente entre as equipas que lutaram pelas classificações europeias e pela permanência. Houve duras batalhas para todas as equipas. O Gil Vicente tem pessoas altamente capazes para defender os interesses dos clubes. Vão continuar a fazer esse trabalho. Entraram e saíram vários jogadores no início desta época... que foi histórica e fantástica. Não será uma preocupação [as mudanças no plantel]."

Continuidade no cargo: "Acredito que sim. Vamos ver. Não quero ser mal interpretado. Tenho contrato. Não gosto muito de falar sobre isso, o futebol muda de um dia para o outro, às vezes. Tenho contrato, não há mais nada a acrescentar."