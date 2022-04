Ricardo Soares garante que quinto lugar não "tira o sono" ao Gil Vicente

Treinador do Gil Vicente fez a antevisão ao duelo com o Moreirense, marcado para as 20h15 de sexta-feira.

O treinador do Gil Vicente tentou retirar pressão à derrota da jornada passada, em Arouca, garantindo que a sua principal preocupação é a de "regressar às vitórias", já na sexta-feira, frente ao último classificado da Liga Bwin, o Moreirense, no jogo inaugural da jornada 29.

Sentido que os seus jogadores estão "com enorme vontade de fazer as coisas bem e voltar a um registo de sucesso", Ricardo Soares garantiu, por outro lado, que o atual quinto lugar do campeonato, a seis do quarto, Braga, e sete do sexto, V. Guimarães não lhe provoca qualquer desconforto: "Se vencermos continuamos na posição em que estamos. Isso não nos tira o sono. Nem desviar um milímetro do nosso objetivo, que é o de, em cada jogo, praticarmos bom futebol e sermos competentes".

Admitindo que a partida, marcada para as 20h15, em Barcelos, será uma final para o Moreirense, destacou, no adversário, características que obrigarão a sua equipa a concentração máxima: "São fortes fisicamente, nas bolas paradas têm capacidade e na transição ofensiva. Defendem bem e não precisam de muitos toques na bola para chegar à baliza adversária. Mas estamos preparados para todos os momentos do jogo".

Por fim, Soares deixou uma palavra para o médio brasileiro, Jean Irmer, que rescindiu amigavelmente com o clube, na semana passada, para poder jogar com mais regularidade, tendo já encontrado novo clube, no seu país, o Juventude: "Deu-nos muito, apesar de ter tido poucos minutos, também com algumas lesões a o prejudicarem. Mas é um profissional de excelência".