Ricardo Soares falhou semana de treinos por testar positivo à covid-19

Em virtude da ausência de Ricardo Soares, foi o treinador-adjunto Maurício Vaz a fazer a antevisão ao duelo com o Portimonense.

Foi a grande novidade da conferência de imprensa de antevisão do Gil Vicente relativa à receção ao Portimonense, no domingo. O treinador Ricardo Soares, informou o clube, testou positivo à covid-19, no domingo passado, falhando, por essa razão, a semana de trabalhos junto dos jogadores, mas estará de regresso precisamente para a jornada 19 da Liga Bwin.

No encontro com os jornalistas, este sábado, foi substituído pelo adjunto, Maurício Vaz, que, para além de "desejar as melhoras" ao técnico principal e ao extremo brasileiro, Murilo, que se lesionou com gravidade num treino esta semana, terminando, de forma precoce, a temporada, elogiou o adversário.

"Falamos diariamente com o mister, foi uma semana diferente porque ele transmite muita confiança aos jogadores, é o nosso líder. Mas ele confia nesta equipa técnica, que já trabalha com ele há muito tempo, e nós confiamos nos jogadores, que são super-profissionais. Já sobre o Portimonense, é uma excelente equipa, muito bem orientada. Não tiramos partido nenhum sobre o facto de a formação de Paulo Sérgio não vencer nos últimos seis jogos e ter sido eliminada da Taça de Portugal por uma equipa da Liga SABSEG. Está no top-8 do nosso campeonato e sabemos por experiência própria, num passado recente, que equipas da I Liga passam dois, três, quatro jogos sem ganhar e o Portimonense está a passar uma fase dessas", referiu o técnico.

Por fim, voltando à afastamento de Murilo, deixou uma palavra de grande confiança no restante plantel: "Temos excelentes opções. Estamos muito satisfeitos com a malta que temos. A equipa vai dar na mesma uma excelente resposta."