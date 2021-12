Ricardo Soares: "Estamos em condições de dizer que o Gil Vicente joga à equipa grande"

Declarações do treinador do Gil Vicente, no final do encontro com o Tondela (0-3)

Jogo: "É uma vitória justa do Gil Vicente e estou orgulhoso dos meus jogadores. Tínhamos consciência de que íamos enfrentar uma equipa com bastante qualidade individual e coletiva. Na primeira parte tivemos uma posse de bola avassaladora, fizemos correr o Tondela. Falámos ao intervalo, corrigimos um ou outro ponto e, na segunda parte, fomos mais agressivos ofensivamente e acabámos por vencer uma excelente equipa, porque há mais mérito do Gil [Vicente], porque defrontou uma equipa que joga bem, bem orientada e que nos dificultou ao máximo. Orgulhoso sim, porque o nosso ADN ficou vincado mais uma vez e estou extremamente feliz, porque nem sempre isso acontece e hoje aconteceu."

Equipa grande: "Hoje estamos em condições de dizer que o Gil Vicente joga à equipa grande. Sei que não vamos ganhar sempre, sei que vamos ter momentos difíceis, mas não vamos abdicar nunca de proporcionar às pessoas que pagam bilhete, ou estão em casa, um excelente espetáculo de futebol."

Objetivos: "Queremos ser uma das equipas que joga bem em Portugal, não esquecendo que o primeiro objetivo que temos todos é a manutenção e é nisso que estamos focados."