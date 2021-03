Ricardo Soares espera um jogo "do gato e do rato" contra o Nacional 

Treinador do Gil Vicente acha possível regresso do público com bancadas "preenchidas em 30, 40 por cento da lotação"

Depois do triunfo, no último domingo, em Guimarães, por 4-2, diante do Vitória, Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente espera conquistar a segunda vitória consecutiva esta sexta-feira, frente ao Nacional, no Estádio Cidade de Barcelos.

Na antevisão da partida de amanhã às 20h30, com transmissão na Sport TV1, Ricardo Soares perspetivou "um jogo do gato e do rato", contra uma equipa que tem "jogadores muito rápidos na frente".

"Sabemos que três pontos nos transportam para o 10.º ou para o 11.º lugar. Os jogos valem três pontos. Vamos jogar contra uma equipa com qualidade, bem orientada, com jogadores rápidos na frente. Mas mais importante do que o Nacional é o Gil Vicente, o nosso compromisso e o nosso caráter, para termos uma atitude positiva", acrescentou.

Ricardo Soares desvalorizou a série de cinco derrotas seguidas da equipa de Luís Freire, tendo observado que essas fases são normais em equipas que tentam fugir à cauda da tabela e que os treinadores "não se podem deixar influenciar por esses factos". "Os treinadores não podem passar uma mensagem de intranquilidade. As equipas que forem mais equilibradas vão tirar benefício disso. Depois do jogo começar, cada jogo se transforma. A I Liga é extremamente competitiva, por cima e não por baixo, como às vezes se faz crer. Tem excelentes jogadores e treinadores", defendeu,

Questionado por O JOGO sobre o eventual regresso do público aos estádios, em maio, o técnico gilista disse ser "claramente possível" as bancadas ficarem preenchidas em "30, 40 por cento" da lotação.