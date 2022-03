Ricardo Soares emociona-se na conferência do Gil e diz que tem um "sonho"

Declarações na antevisão ao jogo com o Marítimo, da ronda 27 do campeonato.

O treinador do Gil Vicente emocionou-se, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo frente ao Marítimo, a contar para a jornada 27 da Liga Bwin, no momento de fazer um apelo aos adeptos: "O meu sonho é ter o estádio cheio e vamos conseguir isso... Há pouca coisa que posso pedir aos nossos adeptos. Vimos o que fizeram em Braga, antes tínhamos feito um jogo em casa |Estoril| em que as coisas não correram muito bem e no fim bateram palmas".

Sempre com a voz embargada, Ricardo Soares disse que os adeptos "são um exemplo para o país." "Bater palmas quando se ganha é fácil. E bater quando corre mal? Isso sim é um orgulho para nós e é por isso que o Gil está onde está, começa tudo neles. E o meu sonho é esse, ver o estádio cheio com os adeptos a festejarem connosco".

Noutro âmbito, elogiou a formação adversária, que evoluiu desde a chegada de Vasco Seabra: "Ganhou, sobretudo, consistência defensiva, é matreira, principalmente forte na transição, sai com muita velocidade para o ataque e não se enerva quando não tem a bola".

Em quarto lugar, com 45 pontos, a 13 do Marítimo, que está em 8º, em com 11 jogos sem perder - o último foi em dezembro contra o campeão nacional, Sporting - a equipa de Ricardo Soares está mais unida do que nunca, com o técnico a elogiar os menos utilizados: "É uma dor de cabeça que está sempre presente em mim, deixar jogadores como o Jean, o João Afonso ou o Guilherme de fora da convocatória, que, além da qualidade e profissionalismo, têm um caráter e educação fora do normal, mantendo sempre o equilíbrio emocional".