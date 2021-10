Ricardo Soares elogia o Braga, mas avisa: "Tenho aqui dois, três jogadores..."

Treinador do Gil Vicente antevê um "excelente jogo de futebol entre duas equipas que têm formas de jogar dominantes, que querem ter bola".

Na antevisão da partida de segunda-feira, às 19H00, no Estádio Cidade de Barcelos, a contar para a nona jornada da Liga Bwin, Ricardo Soares falou de um Braga com "uma matriz de jogo muito particular, de posse", elogiando Carlos Carvalhal, pelo "excelente percurso que tem feito" no clube.

No entanto, Soares garante que vai manter a mesma forma de jogar ofensiva, acreditando, ainda, na inspiração de alguns dos seus jogadores: "Tenho aqui dois, três jogadores que podem, a qualquer momento, resolver um jogo", atirou.

O técnico disse, por outro lado, que não lhe "parece que tenha grande vantagem" o facto de o Braga ter tido um jogo para a Europa a meio da semana, argumentando que os arsenalistas "estão habituados a este volume e intensidade de jogos".

Já quanto à equipa que comanda, acredita que as escolhas para segunda-feira recairão, sempre, em jogadores que "estão sempre altamente motivados", mesmo os menos utilizados, que deram uma "excelente resposta" contra o Condeixa, jogo da Taça de Portugal que o Gil Vicente por 5-0.