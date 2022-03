Ricardo Soares eleito melhor treinador da Liga Bwin pelo segundo mês consecutivo

Treinador do Gil Vicente bateu a concorrência de Sérgio Conceição, do FC Porto, e Vasco Seabra, do Marítimo.

Ricardo Soares, do Gil Vicente, foi eleito o treinador do mês de fevereiro, recebendo assim a distinção pelo segundo mês consecutivo.

O técnico do clube de Barcelos, com 39 por cento dos votos, bateu a concorrência de Sérgio Conceição, do FC Porto, que teve 28 por cento dos votos, e Vasco Seabra, do Marítimo, que contabilizou 10 por cento dos votos.

Ricardo Soares ainda não perdeu em 2022. Em fevereiro, somou três vitórias (Benfica, Vizela e Belenenses) e dois empates (Santa Clara e FC Porto).