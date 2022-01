Ricardo Soares e o triunfo sobre o Vitória: "Devíamos ter ganho com mais golos..."

Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente

Declarações do treinador do Gil Vicente em reação ao triunfo, por 3-2, sobre o visitante Vitória de Guimarães, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo que encerrou a 17.ª jornada da Liga Bwin

Resultado enganador: "O resultado acaba por ser enganador pelo que se passou nos 90 minutos. Tinha dito que iria ser um grande jogo de futebol, com equipas viradas para o ataque, e assim foi. É um jogo que merece ser visto e revisto. Os meus jogadores merecem todos os elogios. Ao intervalo, o resultado é completamente enganador. Tivemos várias ocasiões de golo. Dominámos quase por completo a grande capacidade do Vitória. A vitória é completamente justa, mas devíamos ter ganho de outra forma, com mais golos."

Zona europeia na classificação: "Significa uma grande alegria, principalmente pelo clube, que me dá todas as condições para desenvolver o trabalho com qualidade. Estes 26 pontos são muito importantes para a caminhada até a manutenção. Os jogadores têm uma capacidade de superação incrível, muita humildade, qualidade e sentido de responsabilidade. Tudo isto satisfaz-me imenso."

Reequacionar objetivos: "Não. Neste momento é importante termos qualidade de jogo. Para fazer este tipo de jogo, é preciso um compromisso enorme. Se queremos ter um jogo positivo, de posse, um jogo envolvente, temos de ter capacidade de sofrimento quando não temos bola para a recuperarmos o mais rápido possível."

Mercado: "Se o clube lucrar financeiramente com os jogadores, serei o primeiro a ficar feliz. É um dos pressupostos que me trouxe para aqui. Como treinador, tenho isso em mente. Os clubes devem ter uma saúde financeira boa. Há muita margem para crescer, há jogadores com qualidade imensa. Se perder algum jogador, o encaixe será importante. Na época passada, perdemos 80% do plantel e aqui estamos. Entram uns, saem outros, a minha função é fazê-los corresponder aos objetivos."