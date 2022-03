Ricardo Soares e a vitória frente a um Braga "extremamente forte": "Empate seria o mais justo"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na zona de entrevistas rápidas, após a vitória na visita ao Braga (0-1), na 26ª jornada da Liga Bwin

Vitória foi merecida? "O jogo podia ter caído para qualquer uma das equipas. Penso que foi um excelente jogo, o 1-0 não espelha aquilo que as equipas fizeram dentro do campo. Duas excelentes equipas, excelente futebol, grandes oportunidades de golo. O Braga foi a equipa que mais dificuldades nos criou, obrigou-nos a nuances táticas difíceis para contrariar esta posse de bola, nós queríamos ter mais posse, mas não foi possível, muito mérito do Braga, criou-nos mesmo muitas dificuldades. Tivemos uma organização defensiva fantástica, saímos sempre com grande critério para o ataque, perante um Braga extremamente forte. Penso que a vitória é feliz da nossa parte".

Gil Vicente teve falta de jogo interior nos primeiros 20 minutos? "Nós tivemos que alterar o posicionamento em termos ofensivos porque o Braga estava a criar imensas dificuldades. Tivemos uma primeira fase forte, com poucas perdas de bola, mas pela qualidade do Braga, conquistaram muitas bolas à frente, não é normal perdermos tantas bolas [aí] e investiu muito forte nesse momento do jogo e até poderia ter passado para a frente do marcador. Depois corrigimos e a partir dos 20 minutos já começámos a ser perigosos, a sair com grande intensidade e critério e acabámos por fazer golo. Tivemos muitas oportunidades mas devo realçar que o Braga também as teve, portanto volto a dizer que foi uma vitória feliz, mas que o empate era o mais justo".

Qualificação europeia é meta? "Nós pensamos jogo a jogo. Temos a noção de que faltam oito jogos e isso é muito campeonato. Nós queremos sempre fazer mais e melhor e acho que a equipa tem demonstrado uma competência muito grande, é um orgulho muito grande treinar estes rapazes, eles são de uma entrega e de um comportamento absolutamente incrível e têm-nos catapultado para uma época de bom nível mas isto ainda não acabou e portanto temos de continuar a pensar assim, de jogo a jogo para tentar conquistar o máximo de pontos possível".

Apoio dos adeptos: "Tenho de frisar o apoio incansável dos nossos adeptos, absolutamente inacreditável como é que temos tanta gente aqui e a fazer-se ouvir de uma forma incrível. Estamos gratos, em nome da equipa, muito obrigado aos adeptos, são fantásticos".

Atenção que despertou fora de Portugal: "Estou muito feliz no Gil Vicente, tenho todas as condições para fazer um bom trabalho. Isto não é uma vitória do Ricardo Soares, é do clube, isto é um desporto coletivo. Felicidade extrema por estarmos no quinto lugar, felicidade extrema por jogarmos desta forma e por ver os jogadores e o clube felizes, foi para isso que me contrataram. É em cumprir objetivos que estou focado, não alimento essas notícias [do alegado interesse de clubes estrangeiros].