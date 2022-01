Ricardo Soares e a Europa: "Nem converso com eles sobre isso"

Declarações do treinador do Gil Vicente, no final do encontro com o Portimonense (1-0), da ronda 19 do campeonato.

Jogo: "Entrámos muito bem no jogo, a assumir o controlo, contra uma excelente equipa, muito bem orientada e a fazer um excelente campeonato. Nos primeiros 15 minutos tivemos duas oportunidades flagrantes para marcar e depois beneficiámos da expulsão [de Lucas Fernandes], que é justa porque era uma jogada de perigo da nossa equipa. Contra 10 é muito difícil jogar e só uma grande equipa pode neutralizar os contra-ataques do Portimonense, mas também e essencialmente ter paciência e controlo muito grande do jogo."

Lesão de Murilo: "Lembro a lesão do Murilo esta semana, uma situação muito triste, ele vai voltar mais forte, esta vitória é para ele."

Possibilidade europeia: "Essa situação nem é colocada, nem converso com eles sobre isso. Tenho dois objetivos como treinador: melhorar o jogador individualmente e a equipa, essa é a minha única preocupação."

Crescimento coletivo: "Abraçámos a ideia de jogar como uma equipa grande, o que é difícil, porque não podemos esquecer da nossa realidade. Os jogadores trabalham de forma excecional e só há boas equipas se houver bons jogadores. A equipa teve um crescimento muito grande, hoje eles são jogadores diferentes e muito valorizados."